112-nieuws: Mishandeling in Maarssen, Aanhoudingen na vuurwapenvondst, Fietser geschept in Amersfoort

Op de kruising van de Bunschoterweg met de Maatweg in Amersfoort is zaterdagavond een fietser geschept door een automobilist. Het lijkt erop dat de fietser daarbij ernstig gewond is geraakt. Een traumahelikopter werd ingezet ter ondersteuning, het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMC in Utrecht. De politie is nog enige tijd bezig geweest met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.