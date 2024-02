Twee jaar oorlog in Oekraïne: Utrecht spreekt onvoorwaardelijke steun uit

"We will help you, no matter what" of "We zullen jullie helpen, wat er ook gebeurt", sprak locoburgemeester van Utrecht Eelco Eerenberg. Meermaals benadrukte hij dat Oekraïners op een onvoorwaardelijke steun vanuit de gemeente kunnen blijven rekenen. De locoburgemeester kan daarmee ook meerdere keren op een hard applaus rekenen. Zeker als hij - net als elke spreker op het podium vandaag - richting de afsluiting "Slava Ukraini" zegt. Dit betekent 'glorie aan Oekraïne' en wordt veel gebruikt als slogan tijdens de oorlog. Dat de klokken van de Domtoren vandaag het Oekraïense volkslied spelen, is voor veel mensen in de zaal een leuke extra verrassing.