Panda's Wu Wen en Xing Ya hebben gepaard: straks nieuw pandajong op komst?

Het pandateam hield de situatie de afgelopen dagen nauwlettend in de gaten, zodat de twee panda's op het juiste moment bij elkaar gezet konden worden. "Urine van Wu Wen werd in het verblijf van Xing Ya verspreid en vice versa zodat de dieren door elkaars geur geprikkeld werden. Een reuzenpanda vrouwtje is een paar dagen per jaar vruchtbaar, dus timing is van groot belang."