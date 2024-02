Toeslagenouder Paula hoopt op erkenning bij rapport toeslagenaffaire

Hoewel de overheid eerder schuld bekende in de omvangrijke toeslagenaffaire, is het dossier van Paula nog altijd niet afgehandeld. "In 2021 heb ik me aangemeld als gedupeerde, een paar maanden later kreeg ik daar de erkenning van. Tot vorig jaar moest ik nog wachten op een integrale beoordeling en daar is men nu nog steeds mee bezig. Dat is om gek van te worden, zeker omdat er een makkelijkere manier is om het op te lossen. Je kijkt dan via een letselschadespecialist hoeveel schade er is geweest en die schadestaat laat je dan afrekenen."