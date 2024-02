Onderzoek: provincies halen stikstofdoelen niet met huidige plannen

Farmer Defence Force-voorman Mark van den Oever gaat nog een stapje verder. "Dit zijn berichten van een vorig kabinet en een vorige realiteit. Er blijft helemaal niks over van het stikstofbeleid want er is geen geld meer." Daarmee doelt hij op de formatie die boven de markt hangt. De BBB en PVV zijn grote criticasters van de huidige stikstofregels. "We moeten keuzes maken: munitie voor het leger of boeren uitkopen."