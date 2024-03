Zo maken Statenleden de keuze over toekomst van platteland in Utrecht: 'Kom eens uit je toren, praat eens met mensen'

Aan het einde van de ochtend bespreken de Statenleden de drie werkbezoeken. Maatwerk is er nodig, klinkt het. Misschien genoegen nemen met doelen die minder verstrekkend zijn, maar wel realistisch. Maar bovenal is duidelijk dat het een kwestie wordt van de lange adem, zegt D66-Statenlid Philip Overkleeft. "De resultaten ga ik niet meer zien in mijn tijd als Statenlid. Maar hopelijk kunnen wij zien dat er iets in gang is gezet."