112-nieuws: Verdacht pakketje in Vianen en aanrijding in Amersfoort

Op de Stichtse Rotonde in Amersfoort is aan het eind van de middag een aanrijding geweest tussen een brommerrijder en een fietser. Een van van de betrokkenen is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is in de ambulance gecontroleerd. Het is nog niet bekendgemaakt of de fietser of de bestuurder van de brommer naar het ziekenhuis is vervoerd.