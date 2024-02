Overheid is nog steeds 'blind voor mens en recht', toeslagenaffaire zou zo weer kunnen gebeuren

"Veel is al eerder gezegd, opgeschreven of voor gewaarschuwd", valt in het rapport te lezen. "Dat maakt het des te erger dat niet is ingegrepen, dat de rechtstaat niet is gerespecteerd, grondrechten zijn geschonden en de menselijke waardigheid van individuen met voeten is getreden." Het "vermorzelen" van mensen had voorkomen kunnen worden als de rechtstaat eerder was versterkt, "zoals al meermaals indringend is aanbevolen", aldus het rapport.