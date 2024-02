Utrechtse toeslagenouders over erkenning in frauderapport: 'Ik zit nog steeds zonder geld'

De overheid was, en is nog altijd blind voor mensen en hun rechten. Een schandaal zoals de kindertoeslagenaffaire kan zo weer gebeuren. Dat schrijft de parlementaire enquêtecommissie in hun rapport over het fraudebeleid van de overheid. Dat rapport werd vanmiddag gepresenteerd.

Tussen 2004 en 2019 werden zo'n 24.000 mensen aangemerkt als toeslagenfraudeur. Ze maakten fouten bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of waren verkeerd voorgelicht door gastouderbureaus of kinderopvangcentra. Het gevolg was dat ze alle ontvangen toeslagen moesten terugbetalen. Bij kinderopvangtoeslag gaat dat al snel om tienduizenden euro's.