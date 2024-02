Babboe komt met terugroepactie en excuses, compensatie voor bakfietseigenaren

"Babboe neemt de veiligheid van klanten zeer serieus. Daarom starten we nu deze terugroepactie voor de City, City E, Mini en Mini E modellen. Wij begrijpen de zorgen en het ongemak voor onze klanten", zegt de kersverse directeur (sinds 19 februari) Gerard Feenema in een videoboodschap. "We bieden onze excuses aan alle klanten aan en we streven ernaar om de terugroepactie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn we in gesprek met de Nederlandse autoriteiten en hopen zo snel mogelijk informatie te kunnen verstrekken over onze andere bakfietsmodellen."