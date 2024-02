Stedin roept op: 'Zet laadpalen uit tussen 16.00 en 21.00 uur'

Tijdens deze uren zetten veel mensen allerlei apparaten aan bij thuiskomst. "Met name in de avondpiek en op zonnige voorjaars- en zomerdagen barst het net uit zijn voegen", zegt Stedin-topman Koen Bogers in een verklaring. Het bedrijf is ondertussen druk bezig met een inhaalslag. "Stedin trekt alles uit de kast om het elektriciteitsnet uit te breiden. Tot 2030 investeren we zeker 8 miljard euro. Maar daarmee komen we er niet."