Te weinig zorg, lange rijen, geen privacy: opvang Oekraïners Jaarbeurs voorlopig dicht

Met 140 bezette plekken is de Jaarbeurs vol. Op dit moment zijn er geen opvangplekken meer in Nederland en is daar ook geen uitzicht meer op. Mensen die nu arriveren, dat zijn er tussen de vijftig en zeventig per dag, kunnen dan ook op andere plekken in Nederland niet meer worden ondergebracht. "Hierdoor is de HUB zo vol geraakt dat de VRU helaas genoodzaakt is om deze tijdelijk te sluiten voor mensen die nieuw arriveren."