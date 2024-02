Ridouan Taghi en rechterhand Saïd R. krijgen levenslang in Marengo, 10 jaar cel voor kroongetuige Nabil B.

De verklaringen van de kroongetuige die het OM uiteindelijk heeft kunnen ondersteunen met bewijs – met name dankzij het kraken van versleutelde PGP-telefoons, waardoor justitie een grote hoeveelheid chatgesprekken in handen kreeg – hebben uiteindelijk geleid tot een tijdlijn van zes moorden, waarvan vier een link hebben met de provincie Utrecht. Een overzicht:

9 september 2015: de spyshopmoord

In 2015 werd Ronald Bakker doodgeschoten voor zijn woning in Huizen. Bakker werkte bij een spyshop in Nieuwegein. De verdachten zouden hebben vermoed dat hij samenwerkte met justitie. Het OM verdenkt de verdachten er ook van dat ze voorbereidingen hebben getroffen voor een explosie in de spyshop.

17 april 2016: liquidatie in IJsselstein

Voor de ogen van zijn 7-jarige dochtertje werd Samuel Erraghib in de auto neergeschoten. T. zou hem ervan hebben verdacht informatie over zijn organisatie door te spelen aan de politie.

22 juni 2016: Ranko Scekic moet getuigen tegen T. met de dood bekopen

Vlak voordat Ranko Scekic moest getuigen in een strafzaak tegen T. in Utrecht, werd hij op de Kretadreef in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten. Scekic zou deel hebben uitgemaakt van een liquidatiebende van T. In de later gekraakte PGP-telefoons heeft T. volgens het OM geschreven: "Hahaha, die waterhoofd leeft niet meer. Hij heeft 5 of 6 kogels in zijn kop gekregen."

12 januari 2017: de vergismoord

In het portaal van zijn flat aan de Faustdreef, ook in Overvecht, werd in januari van het jaar 2017 Hakim Changachi vermoord. Hij was niet het eigenlijke doelwit van de moord, volgens justitie zou Khalid Hmidat dat zijn geweest. Die vergismoord was voor Nabil B. aanleiding om te gaan verklaren bij justitie en zo kroongetuige te worden.

In de zwaarbeveiligde bunker in Amsterdam staan de zeventien verdachten de komende maand terecht. De eisen tegen hen worden pas aan het eind van deze maand verwacht. De verklaringen van Nabil B. en de ontsleutelde PGP-berichten zijn "onthullend en ontluisterend", aldus het OM, en laten zien "hoe weinig een mensenleven voor de verdachten betekent".