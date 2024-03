Van Rossem over hoe 120 politiemensen de inrichting Dennendal kwamen ontruimen

Eén van de voorlopers in de strijd voor andere zorg was psycholoog Carel Muller. Muller had een vernieuwingsideaal: een samenleving waar plaats is voor mensen die 'anders' zijn. Een inrichtingsterrein waar 'ziek' en 'gezond' samenleeft, want, zei hij, "We zijn allemaal mensen en moeten samen mens zijn". Hij stelde voor het inrichtingsterrein van Dennendal te ‘verdunnen’: een minder grote concentratie van ‘ziek-zijn’ door een belangrijk percentage van ‘gezond-zijn’ toe te voegen. Het experiment eindigt met de dramatische ontruiming van Dennendal.