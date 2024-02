Overvolle Jaarbeurs leidt tot de vraag: wat willen we met Oekraïense vluchtelingen?

Utrecht - "We willen dat er substantieel meer noodopvangplekken komen in Nederland, of een ander beleid." Er zit geen woord Spaans bij de woorden van de directeur van Veiligheidsregio Utrecht, Jaap Donker. Hij sluit vandaag de Jaarbeurs voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En hij vraagt het ministerie om na te denken over de toekomst. Want één ding is duidelijk: zo kan het niet langer.