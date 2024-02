Plan voor salarisverhoging Utrechtse raadsleden in de koelkast: 'Niet het juiste moment'

Utrecht had op 1 januari 374.374 inwoners. De grens voor klasse 9 ligt bij 375.000 inwoners. De verwachting is dat Utrecht dit jaar die grens passeert, maar een nieuwe indeling vindt pas plaats per 1 januari 2025. Daarom kwam het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenteraad met het voorstel om de klasse nu alvast te verhogen. Dat zou vooral moeten omdat de werkdruk van de raadsleden door de snelle groei van de gemeente erg hoog is. "Vanwege de schaalsprong van de stad is de bestuurslast voor raads- en commissieleden, burgemeester en wethouders in Utrecht vergelijkbaar met die van politieke ambtsdragers in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag", schrijft het DB in het voorstel. "De hoeveelheid, aard, omvang en complexiteit van dossiers in de gemeente Utrecht vertaalt zich voor alle politieke ambtsdragers in een grote werklast en een hoge werkdruk."