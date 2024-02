Tot half jaar cel voor drietal dat in Utrecht oude man met dementie thuis bestal

In november vorig jaar verschenen de vrouwen voor het eerst in een openbare zitting voor de rechter. De twee hebben beiden een strafblad, B.A. zat zelfs nog in haar proeftijd na een eerdere veroordeling wegens diefstal. Hun mannelijke medeverdachte had geen strafblad en mocht vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn proces in vrijheid afwachten.