Amersfoort wil slachtoffers van huiselijk geweld makkelijker herenigen met hun huisdier

Een stichting die zich inzet om slachtoffers van huiselijk geweld en hun huisdieren bij elkaar te houden, is Stichting Mendoo, voorheen Blijf van mijn Dier. "Huisdieren moeten geen drempel zijn om uit een onveilige situatie te stappen," zegt directeur Rianne Haaijema van de stichting. Als opvang niet mogelijk is, regelt de stichting gastouders die zorgen voor de dieren. In Amersfoort wordt nu gekeken of er meer mogelijk is bij bestaande opvanglocaties.