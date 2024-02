NS overweegt treinkaartjes 10 procent duurder te maken, Rover wil dat politiek in actie komt

De NS verhoogde de meeste prijzen vorig jaar al met 4,3 procent, meer dan de inflatie van 3,8 procent over heel 2023. Maar in de jaren daarvoor bleven de tariefsverhogingen achter bij de inflatie, waardoor er volgens de NS een 'gat' is ontstaan. Het spoorbedrijf houdt er bovendien rekening mee dat dit gat volgend jaar nog groter kan worden. "Doordat NS de verkooptarieven niet in lijn met inflatie mag/kan verhogen en daar niet of ten dele voor wordt gecompenseerd", beschrijft de NS in het jaarverslag.