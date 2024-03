Van illegale graffitispuiter tot exposant in het Stadsmuseum in Woerden

Als twaalf-jarig jongetje ging Pepijn vol spanning met zijn vriendjes en zijn spuitbussen op pad naar het spoor om zijn eerste illegale tag te zetten. Zijn vriendjes werden door de politie in de kraag gegrepen, maar hij wist te ontsnappen. Dat hield hem toen niet tegen. Pas toen hij een baan als bewaker in de gevangenis kreeg, werd dat anders. "Er is wel eens wat politie thuis geweest. Dat heeft me ook gevormd en gemaakt tot waar ik nu sta. Doordat ik nu voor justitie werk ben ik meer schilderijen gaan maken. Lekker hobbyen op een canvas, daar wordt ik ook vrolijk van. Maar tags maken nog steeds iets in mij los. Heel veel mensen vinden dat niks. Dat heb ik precies andersom. Het is juist dat snelle dingetje, dat echte illegale rauwe randje, dat maakt het voor mij interessant."