Ontsnapte tbs'er Kendrick M. liet ex-vriendin kiezen tussen haar eigen leven en dat van haar kind, OM eist 18 jaar cel

Soest - De ontsnapte tbs'er die ruim een jaar geleden zijn ex-vriendin Loïs zwaar mishandelde en neerstak in haar flat in Soest, liet de vrouw kiezen tussen haar eigen leven en dat van haar 5-jarige zoontje. Dat zegt het slachtoffer dat zwaargewond raakte en met haar laatste krachten haar kind in veiligheid bracht. De vrouw liep in totaal veertien steek- en snijwonden op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de Utrechtse rechtbank stond de 31-jarige Kendrick M. vandaag terecht voor poging tot moord.