112-nieuws: meisje aangereden in Mijdrecht | eigenaar gouden ketting gezocht

De politie Nieuwegein is op zoek naar de eigenaar van een gestolen gouden ketting. De ketting werd gestolen bij een woninginbraak afgelopen week. Voor die inbraak zijn twee verdachten aangehouden. Zij werden op heterdaad betrapt in een huis bij de Kasteeldrift in Nieuwegein op vrijdagochtend 23 februari. Een van de verdachten had toen sieraden op zak. Het is niet bekend of de gouden ketting uit dat huis komt.