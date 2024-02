Hendrik moet zijn tiny house slopen en staat straks met zoon op straat: 'Wie val ik nou lastig?'

Maar Hendrik ziet het anders. In een tijd van woningnood is met meer mensen op een erf wonen juist een goed idee, zegt hij. "We moeten juist anders naar de wet durven kijken en daarin maatwerk leveren. Zeggen dat iets niet kan door een wet is een dooddoener. Hier in de buurt zijn wel meer boerenerven waar soms maar twee mensen wonen terwijl er veel meer ruimte is, maar dat mag dan ook niet zomaar. Laten we kijken naar de geest van de wet, niet naar de letter van de wet."