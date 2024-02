Geldkraan weer open voor groene daken

Wethouder Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren is in zijn nopjes. "Veel Amersfoorters weten de regeling jaarlijks te vinden en zo groeit het aantal groene daken in de stad. Daarom is de regeling er nu ook voor bedrijven en woningcorporaties. Want elk dak is een groene kans en elke vierkante meter telt.”