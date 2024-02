Na blessures en brandwonden krijgt Amsvorde binnen een maand een nieuw veld, aannemer verantwoordelijk

Voor de club is het sluiten van het veld een flinke domper: naast het nieuwe veld is er maar één ander veld. Die grasmat is van slechte kwaliteit en is na een flinke regenbui onbespeelbaar. Om Amsvorde tegemoet te komen stellen AFC Quick en CJVV velden er beschikking. Daar is volgens de wethouder de ruimte ook beperkt. De SRO biedt een aantal binnenruimten aan waar Amsvorde kan trainen.