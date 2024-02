16-jarige hielp tbs'er bij ontsnapping en moordpoging op ex, OM eist 20 maanden jeugddetentie

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen vervolgd worden volgens het jeugdstrafrecht. Soms geldt dit ook voor jongvolwassenen tot 23 jaar, als zij bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke problemen hebben. Een straf of maatregel volgens het jeugdstrafrecht moet de samenleving beschermen, herhaling voorkomen en de ontwikkeling van jongeren stimuleren.

Jongeren die jeugddetentie krijgen, komen in een justitiële jeugdinrichting. Daar wonen ze in groepen van ongeveer 10 personen bij elkaar. Ze eten en sporten samen en gaan samen naar school of lopen stage. In detentie leren ze ook sociale vaardigheden en beter omgaan met woede. Jeugddetentie duurt maximaal 1 jaar voor jongeren tussen 12 en 15 jaar en maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar.

Er is ook wel kritiek op de situatie in jeugdgevangenissen. Volgens deskundigen kunnen kwetsbare jongeren binnen de groep worden overheerst door dominante jongeren. Daardoor zou het verblijf in jeugddetentie voor die jongeren juist negatieve gevolgen voor hun gedrag en toekomst kunnen hebben.