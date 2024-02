Bewoners Utrechts appartementencomplex zonder warm water en verwarming: 'We hebben geen perspectief'

Na onderzoek door SSH, Stedin en Klimaatgarant blijkt het probleem in de warmte-koudeopslagsysteem te zitten: de WKO-installatie. Dat bevestigt een woordvoerder van de SSH. "De meterkast van de SSH is onderzocht, de hoofdzekering heeft Stedin nagekeken en de WKO-installatie door Klimaatgarant. Dit was in deze situatie de meest logische volgorde", laat een woordvoerder weten. "Als er geen fout gevonden wordt in onderdeel A, wordt de melding inderdaad doorgezet naar de eigenaar van onderdeel B."