Buurtbewoners ontvangen krakers op de Catharijnesingel met open armen

"Sorry wij leven in krakerstijden, dus ik ben de enige die wakker is", zegt Pieps (23) als hij de deur opendoet van het statige huis. Pieps is docent Nederlands en een les aan het voorbereiden. Op tafel ligt het handboek An activist guide to basic first aid. Daarnaast een mandarijnenschil, een Bert en Ernie broodtrommel en geplastificeerde krantenartikelen.