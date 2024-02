Een hamburger of salade? Voor deze basisschoolleerlingen is die keuze niet zo moeilijk

Bekker geeft normaal gesproken les op Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Voor een klas staan is hij dus gewend, maar een stuk of twintig bijna-pubers is toch andere koek. Toch valt hem op: deze kinderen weten best veel over groente en fruit. "En dat is zeker niet overal zo. Daarom zijn er deze week ook zoveel koks op scholen te vinden. Als we gezonder willen gaan eten, begin je in de keuken."