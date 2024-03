Je kan weer belastingaangifte doen: de fiscus komt naar je toe deze lente

Ongeveer 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers hebben de afgelopen weken een blauwe enveloppe in de bus gekregen met de oproep aangifte over 2023 te doen. Vanaf 00.00 uur is het mogelijk om online aangifte inkomstenbelasting te doen via mijnbelastingdienst.nl of de aangifteapp.

In de loop van de dag zal de Belastingdienst naar buiten brengen hoeveel mensen al aangifte hebben gedaan. "Voor sommige mensen is echt een een sport. Die zitten er echt klaar voor."

Het maakt overigens niet uit of je vandaag of later deze maand aangifte doet. Als je vóór 1 april het formulier verstuurt, krijg je vóór 1 juli bericht. Als je na 1 april aangifte doet, probeert de Belastingdienst binnen drie maanden een bericht te sturen.