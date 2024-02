Warm zomerwater is in Utrecht batterij voor verwarming in de winter

Utrecht - De Sportcampus in Leidsche Rijn is het eerste bestaande gebouw dat helemaal aardgasvrij en energieneutraal is. En dat was een lastige puzzel, want om van het gas af te gaan, is meer elektriciteit nodig. En dan raakt het stroomnetwerk al snel overbelast. Bij de Sportcampus in Leidsche Rijn hebben ze daar een oplossing voor gevonden: het gebruik van waterbuffers. Maar hoe werkt dat?