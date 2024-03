Politieman Hennie werkte 46 jaar in de stad: 'Ik zou zo weer voor Utrecht kiezen'

"Uit de hele wereld stonden daar van die krakers", vertelt Lit. "We zaten met zijn zessen in een autootje op de weg naar boerderij Mereveld en toen kwamen ze uit de bosjes. We werden daar bekogeld met stenen. Nou, ik kreeg de eerste steen vol op mijn giegel. Mijn neus was kapot en ik had allemaal glas in mijn ogen en ik had zeventien hechtingen overal. En we konden nergens heen. Toen was ik een jochie van 22, en dacht ik van nou: als dit nou het werk is..."