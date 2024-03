Antoon heeft een sleutelbos met maar één sleutel: 'Ik zou zo graag weer samen met een vrouw zijn'

Zoals de eenzame sleutel van een bekende fietser uit IJsselstein. Die ene sleutel is van het huis waar hij inmiddels al weer jaren alleen woont. Hij kan er maar niet aan wennen. De 94-jarige Antoon is misschien wat slechthorend, kwiek is hij als geen ander. Als het weer het ook maar een beetje toelaat, springt hij op de fiets. Hij doet een boodschap en maakt een praatje. Want wat mist hij het toch, die praatjes en het samen zijn met zijn vrouw. Zeven jaar geleden overleed ze en hij zou zo graag weer met iemand zijn: "Gewoon om te praten. Gezelligheid zoeken. Ik kan ook niet wennen aan alleen slapen. Als een nieuwe vrouw goed voor mij zou zijn, zou ik haar echt op handen dragen".