William (19) opent eigen groentewinkel in Oudewater: 'Voelt niet als werk'

Bij groente en fruit blijft het niet, in het pand is ruimte voor een keuken waar maaltijden, soepen en salades worden bereid. "Dat is de toekomst", als je het William vraagt. "Mensen komen niet meer alleen voor een krop sla". Voor de maaltijden gebruikt hij vooral seizoensproducten, waardoor je nu kunt kiezen tussen de raapstelenstamppot, een asperge- of bospaddestoelensoep of een jachtschotel. En als de lente begint? "Dan gaat er fruit door de salades en komt de aspergesoep in het assortiment."