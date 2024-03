Bijzondere relatie tussen plant en dier, te zien gewoon in je eigen tuin

Er is een klein insectje dat bijdraagt aan de verspreiding van wel 200 soorten planten in Nederland. Luc:" Overal zie je nu voorjaarsbloeiers als krokussen omhoog komen in het gras. Deze planten hebben zaden en aan die zaden zit een zoet bolletje. Dat zoete aanhangsel noem je mierenbrood. En dat is waar de mieren op af komen. Die pakken zo'n zaadje, slepen dat naar hun nest, knippen daar dat mierenbroodje af en voeren dat aan hun larven. Het zaadje gooien ze weer buiten hun nest want daar kunnen ze niet zoveel mee. En daar groeit dan de nieuwe krokus. Mieren in je tuin worden vaak gezien als lastig, maar lekker laten zitten want ze zijn echt belangrijk voor de natuur in je tuin."