VV Leusden wil ook wedstrijden spelen en vraagt de gemeente: 'Gun ons een eigen veld'

Op het gras is geen witte lijn te zien, door de vele regen is het veld drassig en het is niet vlak. Toch is Bosch blij met de plek. De vereniging kan hier haar trainingen geven. Sinds twee jaar huurt de vereniging het grasveld op het Burgemeester Buiningpark van de gemeente. Het gaat elke keer om een contract van een jaar. Voor een toekomstperspectief is een permanente plek nodig. Daarom schreef de voorzitter een brief naar de gemeenteraad.