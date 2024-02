Jarig op schrikkeldag, hoe is dat eigenlijk? Drie Utrechters vertellen het

Vandaag is Siep uit Rhenen officieel 2 jaar geworden, toch is hij al 8 jaar geleden geboren. "Het was vooral speciaal, omdat hij op school mocht trakteren op zijn echte verjaardag. Hij was de enige op school die vandaag trakteerde", vertelt zijn moeder Arjanne Hendriksen. Toen zij 8 jaar geleden werd ingeleid om te bevallen, was de kans aanwezig dat de baby op de 29e geboren zou worden. "In het ziekenhuis hadden er mensen gezegd dat ze niet wilden bevallen op de schrikkeldag. Ik had zoiets van: als hij er maar is, het maakt me niet uit wanneer."