Wethouder wil niet reageren op haar rol als WNL-toezichthouder na signalen 'angstcultuur'

Vorig jaar bleek uit een onderzoek dat bij de gemeente Amersfoort sprake is van institutioneel racisme in de organisatie. Paffen zei toen in reactie op dat onderzoek: "Wij accepteren geen discriminatie in onze organisatie en ook de processen in onze organisatie mogen dat niet in zich hebben. Dit onderzoek geeft ons als organisatie een kans om te verbeteren."