Kaartverkoop Royal Park Live bij paleis Soestdijk begonnen, maar vergunning is niet vanzelfsprekend

"Zo is voor Royal Park Live een uitgebreider natuuronderzoek nodig en moet er een goed verkeersplan komen", zegt Eijbaard. "Ik heb van de organisator van Royal Park Live gehoord dat die wel al bezig is met de vergunningaanvraag en het is onze intentie om de concerten door te laten gaan. Maar sinds de uitspraak ligt alles natuurlijk onder een vergrootglas. We zitten als gemeente zelf ook wat strakker in de wedstrijd nu. We willen duidelijk op papier zetten waar een aanvraag aan moet voldoen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. We moeten nog zien of dat meteen goed gaat."