Hoe ging dat vroeger, leven zonder plastic? In Amersfoort kom je er achter

Tussen al die blikjes in de expositieruimte staan een paar favorieten van Kees Gerritsen van het museum, zoals een klein rond bruin blikje met witte tekst en een rood vogeltje: "Met dit blikje ben ik erg blij want het komt van origine uit Amersfoort. Hier had je vroeger een fabriek van de Erdal. Die blikjes zijn bijna niet terug te vinden want er zat schoensmeer in. Als dat vroeger leeg was, werd het weggegooid want het was smerig. Dit blikje hebben we van iemand gekregen die nog een partijtje op zolder had liggen."