Seksueel wangedrag in vrouwengevangenis Nieuwersluis, hoe verander je dat?

Daar worden gevangenen extra kwetsbaar van. Er komt bovenop dat het moeilijk is voor gedetineerden om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste omdat de procedure onduidelijk is, maar ook omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Want de bewaker kan privileges zoals een baantje, of mogen bellen, naar eigen goeddunken intrekken of juist toelaten.