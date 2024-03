Hoe de ziekte van Frank een heel dorp in beweging brengt

Dat bewegen gebeurt in ieder geval vannacht, tijdens de ALS Sunrise Walk. Ook Jasper (10), de zoon van Frank, loopt mee met het hockeyteam. "Het is wel heel bijzonder en gezellig dat iedereen erbij is", zegt hij over het initiatief van zijn teamgenoot Tijmen. Frank is het daar mee eens. "Het is super ontroerend om te zien dat een jongen van 10 jaar zijn mede-teamgenootjes meekrijgt om midden in de nacht 15 kilometer te gaan lopen."