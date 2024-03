Kleinzoon van de grootste bankrover van Nederland pleit voor extra herdenking

De tweedaagse Februaristaking was eind februari 1941 en werd georganiseerd door de Communistische Partij. Het was een reactie op de eerste razzia’s waarbij Joodse mannen werden opgepakt. Het centrum van verzet was Amsterdam, maar ook in andere delen van het land, waaronder Utrecht werd het werk neergelegd. De actie was uniek in Europa, het was het enige massale protest tegen de Jodenvervolging. Na de staking kwam de doodstraf te staan op stakingen.