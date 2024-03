Er is nog weinig te zien, maar de visdeurbel staat weer aan

Volgens wethouder Linda Voortman was de visdeurbel al niet meer weg te denken uit de stad. "De visdeurbel wordt elk jaar massaal omarmd door Utrechters en mensen ver daarbuiten. Vorig jaar was er ook veel internationale aandacht. Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water te vergroten."