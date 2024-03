Boeren in de Eempolder spreiden bedje voor terugkerende weidevogels

Bunschoten - Het is elk jaar even een klusje, maar in de Eempolder is het bedje voor de weidevogels weer gespreid. Meer dan honderd boeren die verenigd zijn in Collectief Eemland hebben stukjes weiland onder water gezet. Kieviten, tureluurs en grutto's kunnen daar met hun kuikens veilig hun voedsel zoeken. Het is een succes: in het Eemland neemt het aantal broedparen de laatste jaren weer toe.