Café van Henk Westbroek verkocht: 'Het is mooi geweest. We zijn dicht'

In 2020 ging NOLA open, nadat Club Stairway en Stairway to Heaven sloten. Westbroek was toen geen eigenaar meer en zijn dochter Chrissie nam de boel over. Nu sluit ook NOLA de deuren. "Gisteren was de laatste dag dat we open waren. Het is mooi geweest. We zijn dicht. Ik zoek geen nieuwe uitdaging hoor, ik zoek rust", zegt Westbroek.