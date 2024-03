Noodverordening ingesteld rondom azc Vianen vanwege dreigende situatie

De noodverordening is ingesteld door burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden en geldt tot maandagochtend 10.00 uur. De gemeente laat weten dat er voor de driehoek (burgemeester, politie en officier en justitie) meerdere reden waren deze in te stellen. Zo is er in de gemeente een afgeschermde chatgroep waarin wordt opgeroepen tot "grootschalige ongeregeldheden" in de omgeving van het azc.