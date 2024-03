Ruime openingstijden voor deze boerenwinkel, je trekt de bevroren T-bone steak zo uit de muur

Hij is 'ingetrouwd' in het boerenleven, zoals hij zelf omschrijft. De boerderij in Lage Vuursche wordt al vier generaties gerund door de familie van zijn vrouw Marlise. Sander heeft het boerenleven, en het ondernemerschap dat daarbij hoort, al lang geleden omarmd. Het is een veelzijdige boerderij: op het erf staat een kattenhotel, een landwinkel, ze verkopen vlees en ze verbouwen gewassen.