Het moet gek lopen als Utrecht dit jaar geen vuurwerkverbod krijgt, blijkt na eerste burgerberaad

Al langer wordt er in Utrecht gesproken over een vuurwerkverbod. Afgelopen jaar gold een dergelijk verbod nog niet, hoewel er wel veel vuurwerkvrije zones in de stad waren. GroenLinks wilde al langer een afsteekverbod voor particulieren, maar dat voorstel haalde het niet. Wel werd er in juni vorig jaar besloten dat een groep geselecteerde burgers zich mocht buigen over de viering van Oud en Nieuw.