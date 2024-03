Voorlopig toch geen nieuw asielzoekerscentrum Nieuwegein speciaal voor lhbtiq+-ers

Na een lang debat hierover werd volgens de VVD "duidelijk dat diverse fracties in de gemeenteraad meer tijd nodig hebben om tot een gewogen besluit te komen". Het plan is niet van de baan, maar de partijen willen nu later wat uitgebreider met de raad praten over de opvang van deze doelgroep. Dat zal volgens de VVD in Nieuwegein niet meer op de Newtonbaan zijn.